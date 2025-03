[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

AL VIA A MANFREDONIA LA SELEZIONE INTERZONALE PER CAMPIONATI EUROPEI E MONDIALI

Cresce l’attesa per la 2ª Tappa del Campionato Zonale, che rappresenta un’importante Selezione Interzonale per accedere ai prestigiosi Campionati Europei e Mondiali. L’evento sportivo, che vedrà protagonisti atleti provenienti da diverse regioni del Centro-Sud Italia, si svolgerà presso il Centro Nautico Sportivo “Il Mandracchio” di Manfredonia ed è organizzato dal Gargano Sailing Club.

Questa manifestazione sportiva rappresenta un’opportunità unica per i partecipanti di mettersi in gioco in una competizione di alto livello, dove tecnica, preparazione atletica e determinazione saranno determinanti per conquistare l’accesso alle competizioni internazionali.

“Questa tappa del campionato è fondamentale per la crescita dei nostri giovani atleti – ha dichiarato Ilenia Clemente, presidente di Gargano Sailing Club, responsabile dell’evento – Ogni partecipante porta con sé mesi di allenamento e impegno, e questa competizione sarà l’occasione per dimostrare tutto il loro valore”.

L’evento, oltre a rappresentare un momento cruciale per gli atleti in gara, sarà anche un’opportunità di promozione per lo sport e il territorio. La città di Manfredonia si prepara ad accogliere con entusiasmo i partecipanti e il pubblico che accorrerà per sostenere gli sportivi in questa avvincente sfida.

Programma della giornata:

· Venerdì 14 Marzo dalle 09.00 alle 16.00 circa

Prima giornata di gare

· Sabato 15 Marzo dalle 09.00 alle 16.00 circa

Seconda giornata di gare

· Domenica 16 Marzo dalle 09.00 alle 16.00 circa

Termine della competizione e alle ore 17.30 Premiazione

L’invito è rivolto a tutti gli appassionati di sport, alle famiglie e alla cittadinanza per partecipare e sostenere questi giovani talenti impegnati in una sfida che può aprire loro le porte delle più importanti competizioni internazionali.