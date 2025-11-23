Al seggio a 100 anni, è della provincia di Foggia l‘elettore più anziano d’Italia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sta facendo il giro d’Italia la storia di “Zio” Fedele Del Sonno, che a 100 anni (compiuti lo scorso 14 gennaio) stamattina è andato a votare per l’ennesima volta nella sua vita, come fece già nel 1946 quando gli italiani, finalmente liberi dopo la cacciata dei nazifasisti, furono chiamati a scegliere tra Repubblica e Monarchia.

Il signor Fedele si è recato alle urne per votare per il rinnovo del consiglio regionale della Puglia e per eleggere il nuovo presidente della Regione Puglia. Da quando ha 18 anni ha sempre votato. Nel 1946, il 2 giugno, votò per la Repubblica al referendum costituzionale. La curiosità – raccontano da Orsara – è che il piccolo comune rappresentò un’eccezione al Sud Italia perché i cittadini “votarono in massa per la Repubblica”.

Nel 2017 a Del Sonno è stata data la nuova scheda elettorale. Ne ha cambiate molte e le ha sempre riempite. “Sono molto emozionato, come sempre. È una bella giornata. Anche complice un bel sole”, ha detto nonno Fedele al seggio. Partecipa molto alla vita della piccola comunità. Gli piace incontrare i vecchi amici in piazza, scambiare qualche chiacchiera, ricordare i tempi andati. È sempre allegro e regala un sorriso a tutti. Quando gli chiedono quale sia il segreto della sua longevità, lui risponde: “Aver mangiato un po’ di tutto, aver lavorato e camminato tanto”.