[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al Liceo Galilei-Moro di Manfredonia il testo “Cento (e uno) caffè con Dante” di Paolo Farina

INCONTRO CON L’AUTORE

“Cento (e uno) caffè con Dante” di Paolo Farina”

La lettura della Divina Commedia è un dovere culturale e Dante è un autore cruciale per la nostra civiltà. Perché tale momento formativo (lettura), impossibile da realizzare in modo completo nell’ambito della Scuola, sia assolto nel modo più produttivo il Liceo Galilei-Moro, con il Patrocinio del Comune di Manfredonia, propone attraverso il testo “Cento (e uno) caffè con Dante” di Paolo Farina un modo divulgativo e accessibile di una scelta antologica di canti.L’autore sviluppa un dialogo educativo-culturale con gli studenti, avvicinandoli alla personalità, al pensiero e al mondo di uno dei più grandi interpreti dell’animo umano, mettendo in evidenza l’attualità dei grande temi trattati nell’opera più grande della Letteratura italiana.

L’incontro si terrà domani, giovedì 27 marzo, alle ore 9.30 presso l’auditorium del Liceo Galilei-Moro.

La cittadinanza è invitata.

I docenti di lettere del Liceo