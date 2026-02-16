[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Al “Dalla” di Manfredonia arriva il sold out di “Anfitrione” con Emilio Solfrizzi e una rilettura di De Filippo con “Ditegli sempre di sì”

Due appuntamenti da non perdere sono in programma nella seconda metà di febbraio al Teatro Comunale “Lucio Dalla” per “respIRA”, la stagione di prosa ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture e Bottega degli Apocrifi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Mercoledì 18 febbraio, alle ore 21.00, Emilio Solfrizzi inaugura un nuovo tour pugliese con un sold out a Manfredonia per il suo “Anfitrione”, rilettura di una delle commedie più celebri di Plauto. L’opera, scritta presumibilmente verso la fine del III secolo a.C., resta ancora oggi un testo divertente, arguto e modernissimo, oltre che una fonte preziosa per il suo valore storico-linguistico e una lente attraverso cui analizzare la contemporaneità.

La storia segue le vicende del soldato Anfitrione e del suo servo Sosia, di ritorno a casa dopo una lunga campagna militare. Tuttavia Giove, affascinato da Alcmena, la bella moglie di Anfitrione, decide di assumerne le sembianze per conquistarla. Nel frattempo il vero Anfitrione, ignaro di tutto, si scontra con Sosia dando il via a una serie di equivoci, colpi di scena e inganni. Una girandola esilarante in cui i personaggi dubitano della propria identità, offrendo al pubblico uno spettacolo irresistibile e leggero. In scena con Solfrizzi: Giovanni Moschella, Ivano Falco, Beatrice Schiaffino, Federico Gatti, Beatrice Coppolino e Vincenzo D’Amato.

Venerdì 27 febbraio alle ore 21.00, l’appuntamento è invece con la tradizione napoletana che ogni anno gli Apocrifi propongono attraverso lo sguardo di giovani attori e registi. Quest’anno il pubblico del “Dalla” ritroverà “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, con la regia di Domenico Pinelli. Nel quarantesimo anniversario dalla scomparsa di Eduardo, un giovane attore al suo debutto registico rende omaggio al Maestro con una commedia dal meccanismo comico perfetto, che è al contempo una profonda riflessione sulla pazzia.

Scritta nel 1927, l’opera racconta una vicenda in bilico tra farsa e dramma, dove la follia si fa motore narrativo e specchio dell’umana condizione. Seguendo il celebre monito di Eduardo a “divertirsi riflettendo”, la messinscena propone una rilettura stratificata che cerca il cuore tragico dietro l’apparente leggerezza. Il progetto, prodotto da Gli Ipocriti Melina Balsamo, coniuga rispetto per la tradizione e ambizione contemporanea, nel segno dell’umorismo pirandelliano.

In scena: Mario Autore, Anna Iodice, Domenico Pinelli, Gianluca Cangiano, Mario Cangiano, Luigi Leone, Antonio Mirabella, Laura Pagliara, Vittorio Passaro, Lucienne Perreca, Simona Pipolo ed Elena Starace.

“Anfitrione” è sold-out. I biglietti per “Ditegli sempre di sì” sono al costo di 16 euro (platea primo settore), 14 euro (platea secondo settore) e 10 euro (galleria).

Per informazioni e prenotazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.