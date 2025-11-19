Sport Italia

Ai Mondiali una Nazione più piccola di Foggia

Redazione19 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ai Mondiali una Nazione più piccola di Foggia

Nella notte Curacao, un’isola piccolissima che si trova ne Mar dei Caraibi, ha pareggiato con la Giamaica e si è assicurata un posto al Mondiale 2026 per la prima volta nella sua storia.

La piccola isola è grande più o meno 400 chilometri quadri e, in estensione, è più piccola di città come Foggia ed addirittura Cerignola.

Mentre l’Italia non c’è…

Redazione19 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©