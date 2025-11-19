[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ai Mondiali una Nazione più piccola di Foggia

Nella notte Curacao, un’isola piccolissima che si trova ne Mar dei Caraibi, ha pareggiato con la Giamaica e si è assicurata un posto al Mondiale 2026 per la prima volta nella sua storia.

La piccola isola è grande più o meno 400 chilometri quadri e, in estensione, è più piccola di città come Foggia ed addirittura Cerignola.

Mentre l’Italia non c’è…