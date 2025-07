[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affitti di negozi e case nel quartiere Ferrovia: tutti ne parlano ma nessuno prende provvedimenti

Tutti ne parlano ma nessuno prende provvedimenti: nel quartiere Ferrovia, molti proprietari hanno scelto l’incasso facile, affittando senza scrupoli. Così, per pochi soldi in più, hanno svenduto la dignità di un quartiere che rappresentava l’ingresso e l’identità di Foggia.

Lo dicono tutti: membri dell’amministrazione comunale, politici dell’opposizione, i residenti stessi. Locali e case affittati a chiunque, senza criteri, senza visione, spesso senza scrupoli. E così oggi ci troviamo con settanta (forse più) locali occupati da attività “fotocopia”: macellerie etniche, money transfer, barbieri, negozi di telefonia “usa e getta”.

Uno dietro l’altro. Uno che chiude, uno che riapre con lo stesso nome e la stessa insegna. Un turnover costante, sospetto, che toglie identità e sicurezza al quartiere.

Ma se tutti sanno… perché nessuno fa controlli seri su chi affitta e su chi ottiene le licenze? Chi rilascia quelle autorizzazioni? Quali criteri vengono applicati?

Questa non è più solo questione di degrado urbano. Questa è assenza di controllo pubblico.

Perché le istituzioni non producono un censimento dettagliato – come già fatto da Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia – dei locali nel quartiere? Perché non avviene mai una verifica sistematica delle licenze? Perché non viene mai pubblicato un report trasparente sull’uso commerciale e sugli affitti di ogni immobile nella zona? Ci sono realmente i controlli? Che esito hanno?

Se non si interviene adesso, il quartiere Ferrovia sarà perduto. E con esso, un pezzo storico di Foggia.

DIFENDIAMO IL QUARTIERE FERROVIA