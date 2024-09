Affari Tuoi, Stefano De Martino difeso dal pubblico: c’entrano le sue origini del Sud

Stefano De Martino ha preso il comando di Affari Tuoi dallo scorso 2 settembre. Il gioco dei pacchi in onda su Rai 1 tutte le sere è stato ereditato dal conduttore da Amadeus, che ha traslocato su Canale Nove. Le prime due puntate sono andate benissimo in termini di ascolti, tanto che Stefano De Martino è apparso molto convinto nel suo nuovo ruolo. Il conduttore ha ricevuto moltissimi commenti positivi dal popolo social. Infatti è apparso più sciolto e calato nella parte. Un utente su X ha scritto le seguenti parole: “Lo vedo solo io il conduttore più a suo agio? Lo vedo sempre più sciolto e mi sta piacendo anche se un pezzo di cuore sarà del nostro Nasone (Amadeus)”. Un altro utente ha preso le difese dell’ex marito di Belen Rodriguez, attaccato per le sue origini del Sud.

Il pubblico difende la dizione di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Il conduttore è stato attaccato per la sua dizione nel corso della puntata di ieri 4 settembre di Affari Tuoi. La calata pesante del Sud non è piaciuta a molti utenti. Di qui, è arrivato un commento da parte di un utente su X che ha preso le difese di Stefano De Martino: “E’ curiosa come una cadenza velata rappresenti solo un problema solo quando è del Sud. L’inflessione veneta di Amadeus era ben accetta”. Insomma, un successo a tutto tondo per l’ex marito di Belen Rodriguez che ieri ha conquistato nuovamente i telespettatori con una nuova puntata di Affari Tuoi. L’appuntamento ha regalato emozioni con Rosa Paola dalla Basilicata accompagnata dal fidanzato Xavier, in quale indossava un abito bianco e nero.