Affari Tuoi, Stefano De Martino costretto a fermarsi: la scelta di Rai 1

Brutte notizie per i fan di Affari Tuoi. Il popolare gioco dei pacchi dei teleschermi di Rai 1 oggi non andrà in onda. La rete di viale Mazzini ha deciso di fare un cambio di programmazione per il programma condotto da Stefano De Martino. Affari Tuoi salterà la puntata di oggi 9 settembre per permettere la messa in onda della partita della Nazionale italiana di calcio contro Israele valido per la Nation League. Per questo motivo, il programma guidato da Stefano De Martino tornerà in onda domani 10 settembre a partire dalle ore 20:35 sui teleschermi di Rai 1. Un debutto, quello del conduttore napoletano, che ha registrato quasi il 25% di share sul primo canale del servizio pubblico.

La conduzione di Stefano De Martino ad Affari Tuoi non piace a tutti

Nel frattempo, la nuova edizione di Affari Tuoi guidata da Stefano De Martino ha scatenato commenti di vario genere da parte di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Se Selvaggia Lucarelli ha riferito che il conduttore non sarebbe adatto per guidare lo storico programma di Rai 1, Paolo Bonolis è apparso del parere opposto. Il conduttore di Avanti un altro ha dichiarato alla festa de Il Fatto Quotidiano a Roma: “Ha grandissime potenzialità, andrà sicuramente migliorando strana facendo perché secondo me affronta uno scalino importante.” L’uomo tuttavia ha anche aggiunto che il conduttore in questa nuova avventura dovrà fare tutto da solo visto che non avrà un cast a cui appoggiarsi come Bar Stella o Stasera tutto è possibile.