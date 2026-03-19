Affari Tuoi, Nicolò accetta l’assegno a metà partita e si commuove: ‘Mi hanno insegnato il sacrificio’

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Spazio alla Puglia nell’appuntamento del 19 marzo di Affari Tuoi, con l’effervescente Nicolò e sua sorella Marilina. Una puntata capace di lasciare tutti con il fiato sospeso, spiazzando il pubblico e anche Stefano De Martino, travolti da una decisione tanto inattesa quanto profondamente umana. Il concorrente, ritrovandosi con 6 pacchi davanti, ha deciso di fermarsi, motivando la sua scelta con un discorso commovente. Il finale, però, ha lasciato un po’ l’amaro in bocca.

Chi è Nicolò, il protagonista della puntata del 19 marzo di Affari Tuoi

Nicolò arriva da Palo del Colle, un piccolo paese in provincia di Lecce. Ha 26 anni ed è responsabile della logistica, ma la sua anima vibra al ritmo della musica: fa il dj e il fonico, vivendo tra numeri e note. Accanto a lui c’è Marilina, il suo opposto perfetto. Più riservata, più riflessiva, insegna matematica e scienze alle scuole medie ed è anche biologa nutrizionista. Due caratteri diversi, ma legati da una complicità silenziosa, tipica dei fratelli.

Capitola subito e accetta l’offerta del Dottore: il motivo commuove tutti

La partita di Nicolò scorre come una melodia promettente. Tutto sembra andare nella direzione giusta: i premi più alti resistono, restano lì, come fari accesi fino alla fine. Il momento decisivo arriva con un equilibrio quasi crudele: tre pacchi blu da una parte e tre rossi dall’altra. È il classico istante in cui il destino trattiene il respiro. Poi arriva l’offerta del Dottore: 40.000 euro.

Nicolò si ferma. Si emoziona. E in quel silenzio pieno di significato, decide di raccontarsi davvero:

“Ora mi commuovo. Ho due genitori meravigliosi, Rosa e Tommaso. Mi hanno insegnato il sacrificio, il valore del lavoro, dello studio. Mi hanno dato tantissimo. Io gli voglio bene. Mia madre è quella più equilibrata, quella che ti dà il consiglio. Magari a volte sbaglia, ma lo fa perché ti vuole bene. Mio padre, invece, è sempre pronto a darmi una mano in qualsiasi cosa. Se ho bisogno, lui c’è. Da loro ho preso tanto: l’arte di arrangiarsi, l’arte di mettere le mani in pasta”. Parole semplici, ma piene di vita, che trasformano il gioco in qualcosa di più grande.

Avrebbe potuto sbancare Affari Tuoi con 300.000 euro

E così Nicolò sceglie. Accetta l’offerta. Sceglie la sicurezza, la concretezza, forse anche un modo per onorare proprio quegli insegnamenti ricevuti. Ma il finale ha il sapore dolceamaro delle grandi storie: nel suo pacco c’erano 300.000 euro. Avrebbe potuto cambiare tutto in un istante, e invece ha scelto la strada più prudente. Una scelta che lascia un piccolo rimpianto, sì, ma che racconta anche chi è davvero Nicolò. Perché, a volte, il coraggio non è rischiare tutto, ma sapere quando fermarsi. LEGGI ANCHE: Affari Tuoi, dice no a 100.000 € e stravince: la scelta audace premia Ludovica