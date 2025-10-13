Affari tuoi, la piemontese Noemi trova uno dei tre montepremi più alti e piange: frecciatine a tre noti conduttori Mediaset

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata del 13 ottobre 2025 ne sono successe di ogni ad Affari tuoi. La regione protagonista è stata il Piemonte, con Noemi e il suo amato Luca, soprannominato dagli amici Lucone. La coppia si è ritrovata a fare i conti con una partita incredibilmente entusiasmante, iniziata in un modo e finita in tutt’altro. Ma ciò che non è passato inosservato sono state le frecciatine indirizzate a tre dei più celebri conduttori Mediaset: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Paolo Bonolis. Grazie alla “toccatina” al deretano di Herbert Ballerina, il finale è stato tutto da incorniciare!

Affari tuoi, Herbert Ballerina come Bonolis

A nominare la celebre conduttrice di molti noti programmi targati Mediaset è stato proprio Herbert Ballerina. Il comico si è presentato dicendo di essere un dronista di Maria De Filippi. Per quanto riguarda Gerry Scotti, è stata la nuova pacchista della Campania a rivelare che, inizialmente, aveva fatto il provino per un altro programma rivale: La Ruota della Fortuna.

Come se non bastasse, è stato nominato anche Paolo Bonolis. Tutto è cominciato quando il marito di Noemi ha chiesto la “toccatina” a Stefano De Martino. Il conduttore ha ceduto “l’onore” al suo amico Herbert, che, controvoglia, si è lasciato toccare il deretano da Lucone. In questa circostanza, Stefano ha nominato Bonolis, dicendo che detiene il brevetto della famosa “toccatina”.

Per quanto riguarda il biglietto della Lotteria Italia, dal valore di 10 mila euro, è stato estratto il codice “E 016720”, venduto a Forlimpopoli.

La partita di Noemi e Luca: la maledizione sul Jackpot e un finale esplosivo

Noemi è riuscita a trovare Gennarino nei primi sei tiri, aggiudicandosi i 2 mila euro di jackpot. Il problema è che si è vista sfumare la possibilità di ambire ai 200.000 e ai 300.000 euro messi in palio dalla nota trasmissione di mamma Rai.

Con una prevalenza di pacchi rossi rispetto a quelli blu, il Dottore ha proposto il Cambio. La donna non ha voluto rinunciare al suo numero 17, pescato casualmente dalla ruota a inizio puntata. Il Dottore l’ha messa in guardia da una presunta maledizione legata al jackpot di Gennarino: ultimamente, infatti, chi si aggiudica questa vincita finisce per concludere la serata senza altri trionfi. Ma Noemi è riuscita a spezzare questa maledizione.

Quando è arrivato il momento di cambiare, la donna ha scelto il 13. Pacco 13, nel giorno di lunedì 13: un numero legato sia ai funerali della nonna, sia a un medaglione della defunta signora, che recava proprio questo numero. Nel precedente pacco aveva 10.000 euro.

A fine partita, Noemi e Luca si sono garantiti una vincita certa, poiché erano rimasti con 75.000 e 100.000 euro. L’ultima offerta di Pasquale è stata equa, pari a 87.500 euro. Ma neanche questa enorme cifra è bastata a far capitolare la concorrente, che ha scommesso tutto sul suo 13. Ed è così che ha trovato i 100.000 euro, tornando a casa con un totale di 102 mila euro in gettoni d’oro. Noemi è stata subito sopraffatta dall’emozione, lasciandosi andare a un pianto liberatorio.