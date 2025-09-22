Affari Tuoi gossip, Alessandro si diverte a toccare la fidanzata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Alessandro non riesce a stare fermo e allunga le mani sulla sua accompagnatrice – fidanzata, in modo inequivocabile. Sembra un diavoletto scatenato e i presenti in studio, allo stesso modo dei telespettatori a casa notano il suo atteggiamento. Saranno impazziti gli ormoni?

Quale è l’ormone di Alessandro che gli fa toccare la fidanzata?

Ad Affari tuoi, Alessandro sembra posseduto da un diavoletto, alquanto birichino. L’ormone spinge il concorrente a mettere le mani dove non avrebbe dovuto. I telespettatori in studio e a casa commentano: “Come tocca la fidanzata“

Il fattaccio è avvenuto ieri, domenica 21 settembre. Nella nuova puntata di Affari Tuoi, game show trasmesso da Rai 1 e condotto da Stefano De Martino. All’inizio il padrone di casa ha salutato la nuova pacchista Campana. Elisabetta è il suo nome, proviene dalla provincia di Napoli e lavora presso un’azienda di make up.

Il nuovo concorrente della serata, invece rappresenta la Basilicata

Alessandro, soprannominato “linguini”, arriva da Potenza, provincia, fa il cuoco, lavora a Venezia da 23 anni stagionalmente. Il cuoco ha deciso di stare insieme a Marta ed è una fotografa. La donna è “in pausa di riflessione“. La coppia si conosce ed è innamorata da sempre. Hanno giocato col pacco numero 18.

Su ci sono stati molti commenti insieme sulla puntata: “Oddio lui sbaciucchia e tocca troppo in pubblico, che imbarazzo“, “Linguini è un personaggio, troppo simpatico“, “Stasera non ne usciamo vivi! Mi fa morire quest’uomo!“, “Io l’avrei già lasciato uno che mi chiama ‘fiore di malva’“, “La fidanzata ha un pò lo sguardo che mi ricorda Bronte della serie You“.

Affari Tuoi, si insulta il fidanzato di Rossella: “Inutile, portasfortuna, pieno di gel”

Sabato 20 settembre, è stato trasmesso Affari Tuoi, game show di Rai 1, Stefano De Martino, presentando Barbara, ha chiesto: “Vorrei capire com’è nata questa storia, Barbara: tu sei la figlia del suo capo, giusto?”. Lei ha risposto: “Fu, perché il mio papà adesso non è più…”.

A quel punto Stefano, che temeva il peggio, ha domandato preoccupato: “Non c’è più?“. Barbara ha chiarito che il padre è semplicemente in pensione. Tra le risate, De Martino ha sospirato di sollievo: “Mamma mia ho avuto paura! Salutiamo il papà di Barbara: Franco, ti abbiamo allungato la vita“.