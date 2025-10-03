Affari tuoi, doppietta da record: due sere di fila vinti 300 mila euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari tuoi, doppietta da record: due sere di fila vinti 300mila euro. Settimana fortunata ad Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Per due sere consecutive, il 2 e il 3 ottobre 2025, il montepremi massimo di 300 mila euro è stato conquistato da due concorrenti provenienti da regioni diverse: Calabria e Sardegna. Nella puntata del 2 ottobre, la concorrente calabrese ha rifiutato l’offerta finale del Dottore pari a 200 mila euro, scegliendo di fidarsi del suo pacco. Una decisione coraggiosa, motivata dalla convinzione che, nel peggiore dei casi, avrebbe comunque portato a casa 100 mila euro. La sorte l’ha premiato, nel suo pacco c’erano 300 mila euro. Nella puntata del 3 ottobre, il concorrente ha rifiutato 150mila euro, avendo un paracadute di 50mila euro e anche questa volta, il coraggio ha premiato il concorrente che ha portato a casa il massimo del montepremi.