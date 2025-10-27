Affari Tuoi cambia orario: la Rai sfida Mediaset

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Con una mossa che profuma di strategia, la Rai ha deciso di modificare il palinsesto di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino, riducendone la durata e anticipando la chiusura per far partire la prima serata «in orario». L’annuncio, arrivato nelle ultime ore, ha immediatamente scatenato il dibattito: una semplice misura organizzativa o l’avvio di una sfida diretta con Mediaset? La risposta sembra evidente.

Il futuro prossimo di Affari Tuoi

Negli ultimi mesi, Affari Tuoi ha consolidato il proprio successo, ma la sua lunghezza aveva spesso fatto slittare l’inizio dei programmi serali oltre le 21:35. Una pratica che, secondo le nuove direttive della Rai, andava corretta. L’azienda di Viale Mazzini ha spiegato che la decisione è stata presa «per agevolare l’inizio dei programmi in prima serata», ma dietro la formula ufficiale si legge una volontà precisa: riappropriarsi della puntualità e dell’immagine di un servizio pubblico attento al telespettatore. La concorrenza di Canale 5, con La Ruota della Fortuna, ha senza dubbio accelerato il processo. In un contesto in cui ogni minuto di share pesa, l’access prime time è diventato il campo di battaglia per definire la leadership televisiva. Ridurre la durata di “Affari Tuoi” non significa indebolirlo, ma trasformarlo in un’arma più agile, capace di trainare meglio la prima serata e di restituire al pubblico la percezione di una tv “in tempo”, come accadeva negli anni d’oro della Rai. Dietro la scelta ci sarebbe anche la volontà di tutelare Stefano De Martino, su cui la Rai continua a puntare ma che andrebbe valorizzato in modo più calibrato, evitando l’effetto saturazione. Anticipazioni TV parla apertamente di una «sfida alla concorrenza», evidenziando come la decisione rappresenti un passo avanti nel rafforzare la posizione di Rai 1 contro il “Biscione”. In sostanza, l’operazione punta a un triplice obiettivo: rendere più competitivo il palinsesto, migliorare l’esperienza dello spettatore e lanciare un segnale di efficienza. Affari Tuoi diventa così il simbolo di una nuova fase televisiva, meno dispersiva e più elegante, che tenta di recuperare quell’aura di affidabilità che la Rai aveva un tempo e che oggi prova a riconquistare. Questa scelta può essere considerata una forma di modernità. In un panorama televisivo frammentato, dove lo streaming detta i ritmi e il pubblico è sempre più impaziente, la puntualità diventa un valore. La Rai mostra di avere consapevolezza e coraggio, qualità rare nel servizio pubblico contemporaneo. Tuttavia, la partita non è chiusa: se la rete riuscirà a tradurre questa puntualità in contenuti forti, allora la mossa sarà vincente. In caso contrario, resterà solo una variazione d’orario. Per ora, resta l’immagine di una Rai che, con un colpo elegante, ha deciso di alzare la testa e guardare Mediaset negli occhi, pronta a riconquistare la sua serata e, forse, la sua identità.