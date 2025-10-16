Affari Tuoi, Angelo di Agnone nomina Pasquale Pasqualone: vince il jackpot e si accontenta dell’offerta finale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella puntata di Affari Tuoi del 16 ottobre 2025, Stefano De Martino ha dato spazio ad Angelo, rappresentante della regione Molise. Soltanto 24 ore prima si era conclusa la sfortunata avventura di Francesca (qui per scoprire cosa è successo).

Affari Tuoi, puntata 16 ottobre 2025

Angelo viene da Agnone, la città delle campane. Ha 24 anni, è fidanzato con Jessica ed è un elettricista. Al suo fianco, per tutta la durata della puntata, c’era il cugino Alessio, che fa l’escavatorista.

L’avventura di questo concorrente di Agnone è iniziata con il pacco numero 2. I primi sei tiri si sono rivelati abbastanza positivi, tanto che è stato vinto il Jackpot su Gennarino, pari a 2 mila euro. La prima proposta del Dottor Pasquale è stata quella di cambiare il pacco, ma il concorrente ha deciso di continuare con il numero 2. La prima offerta in denaro, invece, è stata di 33 mila euro. È stato nominato Pasquale Pasqualone, ex concorrente di Affari Tuoi del Molise (qui per scoprire la sua partita). È stato proprio Angelo a nominare l’ex pacchista, che gli ha consigliato di “macinare” la prima offerta.

Anche in questa puntata è stato annunciato il codice vincente del tagliando della Lotteria Italia, venduto a Zola Predosa, in provincia di Bologna: “A 231883”.

Come è finita l’avventura di Angelo del Molise

Dopo diverse offerte rifiutate, si è arrivati alla fine con due possibilità: vincere 30 mila euro o soltanto 20 euro. Il Dottore ha affidato il destino di Angelo alle carte, e il concorrente ha finito per pescare l’offerta. L’ultimo assegno del Dottore è stato di 15 mila euro. Dopo un’attenta riflessione, Angelo ha accettato i 15 mila euro, salvo poi scoprire che all’interno del suo pacco c’erano 30 mila euro.