Affari Tuoi, Francesca va alla Regione Fortunata piccolo incidente in studio per Herbert Ballerina

La Liguria, rappresentata da Francesca, è stata la protagonista della puntata del 15 ottobre di Affari Tuoi (qui per scoprire come è andata a finire la precedente puntata). Dopo una breve pausa dovuta alle partite della Nazionale di calcio, Stefano De Martino è tornato al timone della storica trasmissione di Rai 1, accogliendo con entusiasmo la concorrente ligure, arrivata carica di sogni e speranze. Il suo obiettivo era chiaro: portare a casa una bella vincita o, almeno, una buona offerta. Ma il suo destino, alla fine, l’ha condotta dritta verso la Regione Fortunata. Intanto, nel corso della puntata, Herbert Ballerina è stato vittima di un piccolo incidente al centro dello studio.

Affari tuoi, chi è Francesca?

Francesca viene da Busalla, in provincia di Genova, e lavora come interior designer a tutto tondo. Si occupa dell’arredamento di locali come bar e ristoranti, ma segue anche la parte più tecnica e funzionale, compresa la progettazione delle cucine e degli spazi operativi. Al suo fianco, in questa avventura televisiva, c’era il compagno Dario Palumbo, imprenditore nel settore automobilistico, con cui condivide un legame solido che dura da ben undici anni.

Biglietto Lotteria Italia del 15 ottobre 2025

Il jackpot di puntata ripartiva da mille euro, poiché nella precedente edizione era già stato vinto. Nei primi sei tiri, però, Francesca non è riuscita a trovare Gennarino. Intanto, per quanto riguarda la Lotteria Italia, il biglietto estratto il 15 ottobre è stato il “A 221233”, venduto a Catanzaro.

Determinata e sognatrice, Francesca ha esordito dicendo: “Sono una sognatrice, tanti sogni si possono avverare, ma stasera voglio giocare“. Con questo spirito ha chiesto al compagno Dario di strappare senza esitazioni l’assegno da 30.000 euro offerto dal Dottore a inizio partita. Poco dopo, ha deciso di tenersi il numero 7, pescato dalla ruota, rifiutando di cambiare pacco.

Herbert rompe la scala di Gennarino

Nel corso della serata, il simpatico Herbert è stato richiamato per la consueta “toccatina portafortuna”, ma qualcosa è andato storto: salendo sulla scala di Gennarino, un gradino si è rotto. Tra le risate generali, De Martino ha scherzato sull’accaduto, suggerendo che non fosse proprio di buon auspicio, e ha invitato Herbert a tornare al suo posto.

Ecco come è finita la partita di Francesca

Francesca, però, non si è arresa. Ha rifiutato anche le successive offerte del Dottore, da 35.000 e 4.000 euro, arrivando così alla decisiva Regione Fortunata. Per quella da 100.000 euro ha scelto le Marche, mentre per la seconda possibilità, da 50.000, ha puntato sul Trentino-Alto Adige. Quest’ultimo è stato subito escluso, ma la concorrente ha spiegato di aver scelto le Marche perché sogna di visitarle da tempo.

Pochi istanti dopo è arrivato il verdetto finale: la Regione Fortunata era il Lazio. Una grande delusione per Francesca, che ha visto sfumare il sogno della vincita importante, ma ha lasciato il gioco con il sorriso, fedele al suo spirito positivo e sognatore.