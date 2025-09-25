Affari tuoi, Pasquale Pasqualone in lacrime per la storia dei figli: Stefano De Martino fa una sorpresa esclusiva al molisano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo diverse settimane di paziente attesa, ad Affari tuoi è finalmente arrivato il turno del simpatico Pasquale Pasqualone. Il concorrente del Molise, insieme a Stefano De Martino, ha movimentato la puntata, sfidando la sorte, regalando risate e commozione, facendo persino dimenticare l’amaro finale del valdostano Davide ad Affari tuoi (qui per scoprire cosa è accaduto). Ancora una volta, nel corso della puntata è stata riproposta la sigla della Ruota della Fortuna. Solamente per Pasqualone, il conduttore napoletano ha riservato una sorpresa esclusiva…

Chi è Pasquale Pasqualone: Stefano De Martino gli fa una sorpresa

“Piano, troppo entusiasmo! Poi il dottore si arrabbia”, queste le parole scherzose di Stefano De Martino nel presentare il concorrente Pasquale, il quale ha incitato il pubblico ad acclamarlo. Di cognome Pasqualone, viene da Campobasso e lavora come tecnico di ascensori. Ed è proprio grazie al suo lavoro che ha conosciuto la sua dolce metà, Maria Rosaria. La donna era con lui in studio, pronta a sostenerlo.

Pasqualone ha pescato dalla ruota il pacco numero 17. Ma prima di dare il via ai giochi, Stefano De Martino ha spiazzato pubblico e pacchisti annunciando una sorpresa esclusivamente per Pasquale.

“Attenzione, perché solo per te ho invitato l’attore più famoso del Molise per fare il tifo per te. Anche lui, come te, è di Campobasso… Herbert Ballerina!”.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un famoso comico e attore molisano che si è presentato nel programma dei pacchi per sostenere Pasquale. Non sono mancati i siparietti tra il comico e Stefano De Martino, che tra l’altro hanno partecipato insieme al programma di Rai 2 “Bar Stella”.

Il concorrente si emoziona nel raccontare la storia della sua famiglia

“Ho visto una nave che attraccava in porto alle ore venti”, ha predetto il Veggente, con un riferimento al numero 20 (c’erano 200 euro in quel pacco). In ogni caso, il concorrente ha terminato i primi sei tiri in modo abbastanza positivo. Il dottore è partito con una prima offerta di 30.000 euro ma l’assegno è stato “macinato”, come ha detto Pasquale. Successivamente, l’offerta è scesa a 17.000, anch’essa rifiutata, ma il concorrente si è ritrovato a dover fare cinque tiri consecutivi.

A questo punto Affari tuoi ha mostrato la foto della famiglia Pasqualone. In preda all’emozione, il concorrente ha raccontato che lui e sua moglie hanno adottato due bambini.

“Mio nonno aveva nove figli e ne ha adottati due. Quando lei (la moglie, n.d.r.) è venuta a casa mia le ho detto: ‘Vedi, qua abbiamo tutta la famiglia Pasqualone, una contrata dal primo fino a scendere giù…’. Lei ha detto: ‘Lo sai, pure noi abbiamo avuto un ragazzo dell’Ucraina che veniva ogni anno’. Poi alla fine ho detto: ‘Facciamo una cosa. Adesso ci sposiamo e dopo dobbiamo adottare pure noi bambini. Uno lo dobbiamo adottare’. Così, poi dopo a noi non ce ne sono arrivati, però comunque era l’indizio che già volevamo iniziare ad adottare un bambino solo, perché se ne fosse arrivato qualcun altro pure a noi sarebbe stato difficile. Siamo andati là e ci stavano fratello e sorella. Che fai? Li separi?”. Questa è la storia di Pasquale e Maria Rosaria, una coppia dal cuore grande.

Come è finita l’avventura di Pasqualone ad Affari tuoi

Tornando al gioco, offerta dopo offerta, questa coppia molisana si è ritrovata con due possibili finali: 10.000 o 100.000 euro. Ultima offerta del dottore: 50.000 euro. Pasquale ha deciso di accettare questo assegno, per poi scoprire che nel suo pacco c’erano 100.000 euro in gettoni d’oro. “Mannaggia la miseria”, ha esclamato Herbert.