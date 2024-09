Aeroporto Gino Lisa, Metauro: “Il rafforzamento dei collegamenti dà ragione a tutti gli imprenditori”

AEROPORTO GINO LISA, METAURO: “IL RAFFORZAMENTO DEI COLLEGAMENTI DÁ RAGIONE A TUTTI GLI IMPRENDITORI”

“Le notizie positive che arrivano da Aeroporti di Puglia indicano che la strada non è più in salita. Il calendario invernale in cui sono inserite la settima frequenza settimanale verso Milano Linate e la terza verso Bergamo risponde agli impegni assunti dalla Regione e dal vettore Lumiwings con il nostro territorio. La notizia di uno scalo internazionale – forse in Germania – che il presidente Vasile ha annunciato a Monte Sant’Angelo rappresenta, inoltre, un’interessante novità, che ci proietterà direttamente verso il cuore dell’Europa.

Il rafforzamento dei collegamenti dà ragione a tutti quegli imprenditori secondo i quali potenziare le infrastrutture territoriali con la riattivazione, dopo anni, del Gino Lisa avrebbe rappresentato un’operazione necessaria per il settore produttivo e per gli scambi business con il nord d’Italia, ma non solo. I numeri di viaggiatori di quest’estate ci confortano anche sul fronte turismo e sulle presenze straniere sul Gargano, presenze che, per la verità, non sono mai mancate, ma che ora sono maggiormente facilitate.

Convengo con chi, in questi ultimi giorni, ha posto l’attenzione sull’imminente apertura dell’anno giubilare: ancora una volta, il nostro scalo può fare la differenza per raggiungere San Giovanni Rotondo o Monte Sant’Angelo. Sono sicuro che, come sempre, la risposta dei nostri imprenditori non tarderà ad arrivare, così come non mancherà l’impegno teso a migliorare la professionalità degli operatori, nonché l’attrattività’ e la qualità dei servizi per l’utenza”. Così il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro, sul potenziamento dei voli dell’aeroporto di Foggia.