Aeroitalia parte male da Foggia: il primo volo resta bloccato a terra

Non è ancora partito il primo aereo Aeroitalia da Foggia previsto per le 8.20 direzione Milano Malpensa.

A causa di problemi tecnici il velivolo è rimasto a terra, in attesa di un mezzo sostitutivo in arrivo da Roma.

La direzione dello scalo ha comunicato un ritardo di due ore e quaranta minuti, come riporta FoggiaToday, mentre il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, ha dichiarato: “Non ne facciamo una tragedia, ne sta arrivando un altro”: