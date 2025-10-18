[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

AeroItalia al Gino Lisa: “Cosa significa per l’Aeroporto di Foggia?”

L’arrivo di Aeroitalia all’aeroporto “Gino Lisa” rappresenta la possibilità per l’Aeroporto di Foggia di proseguire quest’enorme opportunità di sviluppo economico e turistico per tutta la Capitanata, iniziata tre anni fa, quando sono stati riaperti i voli.

Il nostro slogan “scegli di volare da o per Foggia”, un mantra che dal 2022 ripetiamo costantemente noi di Mondo Gino Lisa, diventa quindi sempre più importante, ancor di più in questo passaggio. Il futuro dello scalo foggiano è solo in mano a chi davvero prende un aereo da e per lo scalo di Capitanata, a chi concretamente contribuisce al suo sviluppo. Un concetto chiaro da tenere sempre in mente: più aumenta la domanda, più sarà stimolato l’ampliamento dell’offerta di volo.

Perché AeroItalia è un’occasione imperdibile per Foggia?

1. La compagnia aerea continuerà a garantire connessioni nazionali cruciali: con i nuovi voli diretti per città strategiche come Milano e Torino, l’Aeroporto “Gino Lisa” continuerà ad essere un nodo vitale per gli affari e la mobilità, esattamente come lo è stato in questi anni.

2. Grazie ai recenti e prestigiosi accordi di partnership (Interline Agreement) di Aeroitalia con giganti internazionali come Delta Air Lines e Qatar Airways, i passeggeri in partenza da Foggia avranno la possibilità di prenotare viaggi unici con coincidenze immediate verso centinaia di destinazioni in tutto il mondo! Stiamo parlando di un accesso facilitato ai network globali che coprono oltre 600 destinazioni in più di 100 Paesi. Foggia è ancora più vicina all’America e all’Asia!

Come è strutturata l’offerta di volo di AeroItalia?

Il cuore delle operazioni di Aeroitalia è l’Hub di Roma Fiumicino. I voli di Aeroitalia (che collegano varie città italiane ed europee) alimentano il traffico sullo scalo intercontinentale romano. Grazie a questo Hub, i passeggeri possono usufruire di coincidenze immediate e facilitate con il resto del network della compagnia, e soprattutto con i voli a lungo raggio dei partner globali, viaggiando con un unico biglietto e un check-in semplificato.

Il futuro del “Gino Lisa” continua ad esser luminoso: prestissimo sarà possibile acquistare i biglietti aerei da o per Foggia con Aeroitalia per scegliere ancora il Gino Lisa!

Mondo Gino Lisa