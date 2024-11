Ad Ischia segnali di ripresa del Manfredonia Calcio: vittoria per 2 a 0

In concomitanza con il ritorno di Mr Cinque sulla panchina del Manfredonia calcio, giungono contestualmente segnali di ripresa, con la prima ed importante vittoria in trasferta dei biancocelesti contro l’Ischia Calcio per 2 a 0.

Ad onore del vero, l’unico risultato utile per iniziare a sterzare una stagione, sino a questo momento, molto deludente, era la vittoria, di nessun pregio, infatti, sarebbe stato un eventuale pareggio ed a consuntivo vittoria è stata.

Indubbi benefici sul morale dei giocatori, giunto, innegabilmente ai minimi nella scala dei valori di serotonina e dopamina.

Questi giocatori non erano brocchi sino a ieri né sono diventati fenomeni con la vittoria di oggi, d’altronde, anche statisticamente, la vittoria prima o poi sarebbe arrivata.

Vi erano state delle avvisaglie nelle gare precedenti, con clamorose palle goal sbagliate. A proposito, anche oggi, nel primo tempo, la partita poteva essere chiusa con due occasioni nette sciupate.

Nella ripresa proprio nel momento migliore dell’Ischia ecco il goal di opportunismo dell’isolano Castaldi, classe 2007 e classe da vendere, al suo primo goal ma elegantemente senza esultare.

Il secondo arriva su rapido capovolgimento di fronte con Porzio, schierato a destra con compito difensivi e di cursore di fascia, si fa mettere giù fuori area dal portiere che gli evita una evidente opportunità di segnare una rete.

Espulsione e calcio di punizione tirato da Giacobbe ed arriva la seconda rete per il Manfredonia. Non demorde l’Ischia che al 90′ va vicino al goal impedito da dall’ottimo intervento di Sapri.

Buona prestazione generale, con Montinaro alla sua seconda apparizione sempre più convincente soprattutto nel dettare, come un metronomo, i tempi di gioco e disegnare geometrie efficaci.

È una vittoria in trasferta che fa morale, non sono stati subiti goal e rappresenta indubbiamente la medicina migliore per poter ritrovare quella consapevolezza di forza e coesione che contraddistinse il gruppo della scorsa stagione e che fu a consuntivo determinante per raggiungere la salvezza.

Un primo passo a cui ne devono seguire altri, quindi altre vittorie per risalire la classifica, quanto meno sino alla prossima campagna di rafforzamento dell’organico che è alle porte.



Antonio Castriotta