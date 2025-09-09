[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ACE e DAZN chiudono “Calcio”, la piattaforma pirata più diffusa in Italia

ACE, la principale alleanza mondiale contro la pirateria, in collaborazione con DAZN, ha annunciato la chiusura di “Calcio”, sito di streaming sportivo illegale che nell’ultimo anno aveva registrato oltre 123 milioni di visite attraverso 134 domini.

L’operatore, con sede in Moldavia, ha accettato di interrompere le attività dopo essere stato contattato da ACE, al termine di un’indagine congiunta condotta insieme al team antipirateria di DAZN.

“Smantellare attività illegali come “Calcio” è fondamentale per proteggere i tifosi, salvaguardare i posti di lavoro e preservare il valore e l’integrità degli eventi sportivi dal vivo», ha dichiarato Ed McCarthy, Coo di Dazn Group. «L’azione di Ace e Dazn ha impedito ulteriori danni all’ecosistema sportivo”.



