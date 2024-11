Abusivismo a Foggia, operazione della Polizia Locale in collaborazione con la Questura

Patano: “Impegnati a contrastare ogni forma di illegalità e concorrenza sleale”

Nella giornata di ieri, la Polizia Locale, in collaborazione con la Questura di Foggia, ha condotto una serie di operazioni di controllo per contrastare la vendita abusiva e l’occupazione irregolare di suolo pubblico. L’attività, svolta in diverse zone della città, ha portato al sequestro di merce illegale e all’emissione di sanzioni amministrative, confermando l’impegno costante delle istituzioni per il rispetto delle normative vigenti e la tutela degli spazi pubblici.

In mattinata, un primo intervento è avvenuto in Via Mastelloni, dove è stato individuato un venditore di merce ortofrutticola sul suolo pubblico senza le necessarie autorizzazioni. La merce è stata sequestrata e trasferita a una ditta specializzata per la distruzione, in conformità con le disposizioni della legge regionale. Poco dopo, gli agenti si sono spostati in Via Capozzi, dove hanno riscontrato l’occupazione abusiva del suolo pubblico da parte di un’attività regolarmente autorizzata ma in violazione delle norme sull’esposizione della merce: anche in questo caso è stata emessa una sanzione.

Nella stessa mattinata, in Via Zuppetta, è stata notata una persona intenta a vendere merce usata in modo abusivo; alla vista degli agenti, l’individuo si è allontanato rapidamente, ma la merce è stata comunque sequestrata e smaltita presso un’azienda specializzata.

Successivamente, in Via Virgilio è stato fermato un altro venditore abusivo. Oltre al sequestro della merce, gli agenti hanno sottoposto a controllo il veicolo utilizzato per l’attività, scoprendo che era privo di revisione e soggetto a un provvedimento di cessazione d’ufficio. Grazie alla collaborazione con la Polizia Stradale, il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca e sono state emesse ulteriori sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

“Queste operazioni dimostrano la nostra attenzione per la sicurezza e la legalità sul territorio, rispondendo alla necessità di mantenere ordine e rispetto nelle nostre strade – commenta l’assessore Daniela Patano -. La presenza costante della Polizia Locale, in collaborazione con la Questura, è fondamentale per assicurare che il nostro spazio urbano sia utilizzato in modo regolare e rispettoso della legge. Continueremo a monitorare e intervenire con la massima serietà contro ogni forma di illegalità, per garantire a cittadini e commercianti un ambiente sicuro e ordinato e garantire i livelli dileale concorrenza commerciale”.

Queste iniziative si inseriscono in un programma di controlli e interventi che proseguirà nelle prossime settimane.