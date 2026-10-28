Abbonamento parcheggio residenti a Manfredonia: al via il rilascio

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ABBONAMENTI PARCHEGGIO RESIDENTI: FINALMENTE CI SIAMO! AL VIA IL RILASCIO!

Dopo due anni di richieste, confronti e proteste, si è finalmente arrivati a una scelta saggia, giusta e di buon senso.

Public Parking sta rilasciando gli abbonamenti annuali per i residenti, con tariffe finalmente più eque, ragionevoli e in linea con quelle praticate a livello provinciale e anche nelle grandi città.

Il merito di questo risultato va soprattutto ai cittadini, ai residenti e alle associazioni che, con costanza e perseveranza, in questi due anni hanno chiesto insistentemente una revisione al ribasso delle quote annuali, affinché fossero più giuste, sostenibili e congrue con i prezzi di mercato.

Richieste che hanno contribuito a sollecitare l’Amministrazione e Public Parking, che finalmente hanno rivisto e adeguato le tariffe, compiendo una scelta che va nella giusta direzione.

Una decisione che sarebbe potuta arrivare prima, ma che oggi rappresenta comunque un risultato positivo per i residenti.

Gli abbonamenti sono già in fase di rilascio per i residenti che ne hanno fatto richiesta. Invitiamo tutti gli interessati a rivolgersi a Public Parking per informarsi.

Finalmente una scelta di buon senso, nell’interesse dei cittadini!

Raffaele Fatone