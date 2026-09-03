A Vieste “La protezione civile siamo noi” organzzato da UGR27 di Monte Sant’Angelo

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Ieri a Vieste si e svolto l’incontro voluto fortemente dalla Associazione ugr27 di Monte Sant’Angelo con i ragazzi che stanno frequentando il Campo Scuola a Monte Sant’Angelo in località Abbazia di Pulsano

#laProtezioneCivile siamo noi” organizzato dall’ Ugr27.

Su loro richiesta il Comandante Matteo Taronna della sottosezione Polizia Stradale di Vieste li ha accolti in occasione del campo scuola effettuando una giornata in trasferta, ricca di incontri importanti e nuove scoperte.

Questo pomeriggio i nostri ragazzi accompagnati dagli istruttori Francesco di Palma, Giovanni Azzarone , Tommaso Troiano hanno incontrato gli operatori della Polizia Stradale di Vieste hanno vissuto un’esperienza per conoscere da vicino il loro lavoro e l’importanza della tutela della sicurezza stradale.

Il Comandante Taronna, coadiuvato dal Vice Comandante Vescera Matteo e dagli operatori Gaetano Lanave e Valentino Iacovone hanno mostrato i locali della caserma e spiegando le competenze dei vari uffici presenti in loco, le autovetture in dotazione e mostrato anche la varia strumentazione in uso alla Polizia Stradale quali:

Street Control

Autovelox

Telelaser

E i vari equipaggiamenti in dotazione alle vetture in loro dotazione,

La visita alla Sezione della Polizia Stradale di Vieste è servita per scoprire funzioni, responsabilità e il ruolo fondamentale che la Polizia di Stato svolge ogni giorno al servizio della comunità sulle strade italiane e del Gargano in questa occasione.

Alla fine i ragazzi e i loro Istruttori hanno ringraziato di cuore la Polizia di Stato

per questa fantastica giornata con un prolungato applauso.

Conoscere da vicino chi ogni giorno si impegna per la sicurezza, la tutela della sicurezza stradale e la cura delle nostre comunità significa imparare il valore della collaborazione e del fare rete.

Perché proteggere il nostro territorio è una responsabilità di tutti, chissà un giorno molti di questi ragazzi riusciranno a coronare il sogno di diventare un vero poliziotto ed entrare nella grande famiglia della Polizia di Stato.

Hanno partecipato alla manifestazione

I soci dell’ ANPS SEZ VIESTE-GARGANO guidati dal Vice Presidente Francesco Micale Natale Forte Carlo Bosco Domenico Dicarlo Donato Taronna Luigi Li Bergolis e Michele Ciliberti.

Si ringrazia Salvatore Cosimo Riccardi e la bellissima Vieste Giuseppe Quitadamo per le foto e video e per il supporto dolciario

Panificio Chichino Pane di Monte Sant’Angelo-Manfredonia e Market Center di Vieste della Famiglia Spalatro per la collaborazione.