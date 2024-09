A Vieste la mostra mercato di artigianato e prodotti tipici di eccellenza

Manca poco alla 1^ MOSTRA MERCATO DI ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI DI ECCELLENZA che si svolgerà dal 16 al 22 settembre 2024 presso Marina Piccola a Vieste.

Questa manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale SDM EVENTI, ha come obiettivo la valorizzazione dell’artigianato locale e del patrimonio culturale di Vieste. Per sostenere la partecipazione degli artigiani viestani, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione 5 postazioni gratuite durante l’intera durata dell’evento.

Questa è un’opportunità preziosa per tutti gli artigiani locali che desiderano far conoscere e promuovere le loro creazioni.

Ultima chiamata! Gli artigiani interessati hanno tempo fino a venerdì 13 settembre per presentare la propria candidatura. I requisiti per partecipare sono i seguenti:

Esposizione e vendita di manufatti creati personalmente, utilizzando materiali quali legno, pietra, ferro, vetro, ceramica, cucito, uncinetto, maglia e riciclo.

Nessuna partita IVA necessaria.

Rispetto degli orari di apertura della mostra mercato, dalle 10.00 alle 23.00.

Utilizzo di un desk con banco espositivo di dimensioni 2,50 x 1,25 metri, dotato di illuminazione, senza aggiungere altri tavoli o occupare spazi esterni.

Invio di almeno 2 foto dei manufatti tramite WhatsApp al numero 3271380585.

In caso di accettazione, è richiesto di esporre esclusivamente quanto proposto, senza aggiungere materiale non concordato.

L’Assessore alle Attività Produttive, Gaetano Desimio, ha dichiarato: “Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i nostri artigiani locali di mettersi in luce e mostrare la qualità e l’originalità dei loro prodotti. Il nostro obiettivo è non solo promuovere l’artigianato di Vieste, ma anche gettare le basi per un mercatino che in futuro possa diventare un appuntamento fisso esclusivamente dedicato agli artigiani viestani.”