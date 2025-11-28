A Termoli per il Black Friday il comune concede i parcheggi gratuiti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In occasione del Black Friday, l’Amministrazione comunale di Termoli ha rinnovato l’iniziativa “Black Friday Free Parking”. Per due giorni, venerdì 28 e sabato 29 novembre, le aree di sosta a pagamento (strisce blu) in città saranno completamente gratuite.

La misura, attuata in collaborazione con i commercianti, mira a sostenere l’economia locale e ad agevolare lo shopping, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di raggiungere il centro cittadino e fare acquisti con maggiore comodità e tranquillità. L’obiettivo è rendere il weekend del Black Friday un’occasione per vivere il centro di Termoli in modo più accessibile e sereno.