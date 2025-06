A Siponto arrivano le giornate europee dell’archeologia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ARRIVANO LE GIORNATE EUROPEE DELL’ARCHEOLOGIA!

Parco Archeologico di Siponto

14 e 15 giugno 2024

Organizzate da ArcheoSipontum APS, con la partecipazione dell’Università McGill (Montréal, Canada). In collaborazione con Comune di Manfredonia e Cantiere Giovani

Due giorni per vivere l’archeologia tra scavi dal vivo, laboratori per ragazzi e visite guidate in uno dei luoghi più suggestivi della Puglia!

PROGRAMMA COMPLETO:

14 GIUGNO

• Ore 10:30 e 11:30 – Visita agli scavi archeologici.

Scopri le ultimissime novità degli scavi in corso a cura dell’Università McGill (Montréal, Canada).

• Ore 10:30 – Laboratorio “Nei panni degli archeologi”

A cura di ArcheoSipontum APS

• Ore 17:00 – Laboratorio “Vasai per un giorno”

A cura di ArcheoSipontum APS

15 GIUGNO

• Visita guidata agli scavi e al Parco Archeologico di Siponto – a cura di ArcheoSipontum APS

LABORATORI GRATUITI rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni

Prenotazione obbligatoria per i laboratori, fortemente consigliata per le visite:

WhatsApp: 344 5768649

Email: archeosipontumaps@gmail.com

Per l’accesso al Parco Archeologico di Siponto saranno applicate le tariffe standard. (Ricordiamo che il biglietto è gratuito per tutti coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età)

Non mancate a questo viaggio nel passato!