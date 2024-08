A Sant’Agata di Puglia Nek, Renga, Irene Grandi e The Kolors

Sant’Agata di Puglia da oggi domenica 25 agosto a mercoledì 28 diventa l’epicentro della musica pop italiana. Sul “Palco delle Puglie” salgono artisti del calibro di New e Renna, questa sera in concerto, a Irene Grandi e ai The Kolors che si esibiranno mercoledì 28 agosto e che chiuderanno la lunga e seguitissima rassegna musicale che nel solo mese di agosto ha fatto registrare numeri da capogiro con presenze mai registrate nel comune dei Monti Daini.



Stasera e mercoledì è previsto l’arrivo di tanta gente dal resto della provincia con bus organizzati per l’occasione. Tutti i concerti sono ad ingresso libero.