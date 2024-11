A Natale puoi, il programma natalizio di Vico del Gargano

Vico del Gargano – Al via dal 6 dicembre prossimo la rassegna di eventi natalizi del

comune di Vico del Gargano, quest’anno denominata “A Natale puoi”.



Nel paese della solidarietà, dell’inclusione, dei presepi e dell’amore, il programma è

stato pensato dall’Amministrazione Comunale allo scopo di creare opportunità culturali,

di spettacolo, sportive e sociali nel periodo delle Festività Natalizie 2024.



Saranno 34 gli appuntamenti in cartellone, per grandi e per piccini, no al 6 gennaio e

che inizieranno venerdì 6 DICEMBRE alle ore 17.30 con l’INAUGURAZIONE DE “LA VIA

DEI PRESEPI” e LA CASA DI BABBO NATALE nel centro storico.



Fondamentale la collaborazioni con le varie associazioni vichesi che ancora

una volta si sono spese per la buona riuscita degli eventi.



Di particolare rilevanza, tra gli altri, il 26 e 27 DICEMBRE, la III EDIZIONE DEL

PAPOSCIA WINTER FEST PRESSO l’ANFITEATRO CARLO HINTERMANN a cura

DELL’ASSOCIAZIONE PAPOSCIA FEST.

“Abbiamo previsto – dice il Sindaco Raaele Sciscio – numerosi eventi che animeranno la

nostra cittadina nel periodo natalizio, con particolare attenzione alle fasce deboli, agli anziani

e ai bambini. Le festività natalizie devono essere un momento di gioia e serenità per tutti noi

e grazie alla collaborazione delle numerose realtà del territorio che ci hanno coadiuvato nella

realizzazione delle iniziative, siamo riusciti a realizzare un programma che vuole orire a

cittadini e visitatori l’occasione di vivere Vico del Gargano in maniera spensierata e festosa

nel periodo più magico dell’anno”.



La cittadinanza è invitata a partecipare a questo luminoso ed emozionante viaggio,

per vivere insieme, nella bellezza della tradizione, il vero spirito del Natale.