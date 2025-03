A Monte Sant’Angelo torna la settimana dell’educazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MONTE SANT’ANGELO, DAL 17 AL 22 MARZO TORNA LA “SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE”

“Storia, cultura e tradizioni tramandate alle nuove generazioni”. Dal 17 al 22 marzo torna l’appuntamento della Settimana dell’Educazione giunta alla sesta edizione.

L’evento, promosso dal Comune con gli Istituti scolastici (“Giovanni XXIII”, Tancredi-Amicarelli”, “G. T. Istituto Superiore “G.T.Giordani”) celebra il mondo dell’educazione, uno dei capisaldi dell’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura).

Negli anni:

le “invasioni educative”, le visite guidate nei Beni culturali, il prof. Schettini de La fisica che ci piace, il poeta Davide Rondoni, Dario Vassallo (fratello di Angelo, il sindaco pescatore), Sebastiano Somma, le Fanoje, la giornata della legalità… e ancora lo spettacolo di teatro-musica a cura de “Li Sammecalere” dedicato a Giovanni de Cristofaro, la presentazione della “Carta per l’impegno alla legalità” con Libera e Legalitria, la presentazione del libro di Giovanni Rinaldi “C’ero anch’io su quel treno” (Solferino), gli spettacoli teatrali per famiglie “Dante raccontato ai ragazzi” e “Pinocchio, punto e a capo”, 18 ragazzi hanno rappresentato i 18 comuni del Gargano a Roma in occasione della presentazione del progetto “Monte Sant’Angelo 2025: un Monte in cammino” finalista della Capitale italiana della cultura 2025, la presentazione del libro “I cigni neri” del poeta Enrico Fraccacreta, “ritroviAMOci” i saggi spettacolo degli istituti comprensivi “Giovanni XXIII” e “Tancredi-Amicarelli”, gli alunni della scuola primaria coinvolti nell’allestimento dei falò, lo spettacolo musicale “Pierino e il lupo”, un incontro sul tema “Web e Cyberbullismo”, con la giudice Francesca Stilla, lo spettacolo teatrale “Denuncio tutti” dedicato alla storia di Lea Garofalo e”Volerò”, la video poesia dei giovani di Monte Sant’Angelo nell’anno di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura per la Puglia.

