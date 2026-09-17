A Monte Sant’Angelo il “Gusto della Festa”
A Monte Sant’Angelo il “Gusto della Festa”
IL GUSTO DELLA FESTA
La Festa Patronale di San Michele Arcangelo si vive anche a tavola.
E durante la Notte Bianca, domenica 27 settembre dalle 20.30, arriva “Il gusto della Festa”: un percorso enogastronomico da Piazza Beneficenza a Largo Tomba di Rotari, dove si incontrano alcune delle eccellenze del nostro territorio.
In degustazione:
• Orecchiette, pomodorino e rucola – Bramosia Osteria Moderna
• Fave e cicoria con crostini di pane e Oro del Gargano – Roberto Lauriola
• Cannolo croccante ai tre sensi – Pasticceria Ciuffreda dal 1975
• La Via Lattea, selezione di formaggi del territorio – Mungi & Mangia
• Pane e Olio di Monte Sant’Angelo – Panifici e Frantoio Oleario Armillotta
Acquista il tuo ticket nelle attività che aderiscono al percorso.
Perché la Festa Patronale è fatta di fede, tradizione, incontri e sapori.
E questa volta, il gusto…è quello della Festa.