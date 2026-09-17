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A Monte Sant’Angelo il “Gusto della Festa”

IL GUSTO DELLA FESTA

La Festa Patronale di San Michele Arcangelo si vive anche a tavola.

E durante la Notte Bianca, domenica 27 settembre dalle 20.30, arriva “Il gusto della Festa”: un percorso enogastronomico da Piazza Beneficenza a Largo Tomba di Rotari, dove si incontrano alcune delle eccellenze del nostro territorio.

In degustazione:

• Orecchiette, pomodorino e rucola – Bramosia Osteria Moderna

• Fave e cicoria con crostini di pane e Oro del Gargano – Roberto Lauriola

• Cannolo croccante ai tre sensi – Pasticceria Ciuffreda dal 1975

• La Via Lattea, selezione di formaggi del territorio – Mungi & Mangia

• Pane e Olio di Monte Sant’Angelo – Panifici e Frantoio Oleario Armillotta

Acquista il tuo ticket nelle attività che aderiscono al percorso.

Perché la Festa Patronale è fatta di fede, tradizione, incontri e sapori.

E questa volta, il gusto…è quello della Festa.