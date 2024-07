A Mattinata serve una casa di riposo per anziani

Negli ultimi decenni, la vita media è aumentata e con essa le patologie che rendono molti anziani non autosufficienti, come demenza, Alzheimer e depressione da solitudine. Anche gli anziani di Mattinata affrontano queste difficoltà e spesso si trovano soli perché i figli o i caregiver lavorano lontano.

Gli anziani di Mattinata sono spesso costretti a trasferirsi in strutture fuori paese, soffrendo la solitudine e l’allontanamento dalle famiglie. Questo avviene perché manca una casa di riposo nel nostro territorio.

Realizzare una casa di riposo a Mattinata garantirebbe un ambiente sicuro e confortevole per gli anziani, riducendo l’isolamento e migliorando la qualità della vita. Favorirebbe l’inclusione sociale degli anziani, permettendo loro di partecipare ad attività culturali, ricreative e di volontariato, migliorando il loro benessere emotivo e cognitivo. Aiuterebbe gli anziani a gestire le sfide economiche dell’invecchiamento, offrendo una sistemazione sicura e accessibile. Creerebbe anche posti di lavoro per il personale di assistenza, contribuendo alla crescita economica locale. Promuoverebbe il rispetto e la valorizzazione degli anziani, sensibilizzando la comunità sull’importanza di prendersi cura di loro.

Chiediamo all’amministrazione di intraprendere un percorso per realizzare una casa di riposo comunale, utilizzando finanziamenti regionali, come avviene in altri comuni limitrofi.

Invitiamo tutti: persone sensibili, sindacati, associazioni di categoria e di volontariato, a unirsi a questa causa per migliorare la condizione degli anziani nella nostra comunità. Hanno dato tanto a noi, è ora di ricambiare con affetto e rispetto.

Solo con un impegno collettivo possiamo garantire un’assistenza adeguata e dignitosa agli anziani, permettendo loro di vivere una vecchiaia serena e rispettata.

Il Coordinamento dei Fratelli d’Italia