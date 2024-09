A Mattinata il Luna Park inclusivo

In occasione della Festa Patronale “Santa Maria della Luce” di Mattinata, anche il Luna Park diventa inclusivo.

Sabato 14 settembre dalle ore 19.00 alle ore 21.00 le porte del Luna Park si apriranno gratuitamente, alle persone con disabilità.

L’iniziativa fortemente voluta dall’Osservatorio Comunale Permanente per le Disabilità e il Disagio Sociale “Anna Ruggiero”, è promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato Festa Patronale, il sostegno dell’UAL e la collaborazione della Protezione Civile Mattinata Soccorso.

Un particolare ringraziamento ai giostrai per la loro disponibilità e il fattivo sostegno.

Tutta la comunità è invitata a vivere questo speciale momento di inclusione, all’insegna del divertimento e la spensieratezza.

Si raccomanda la presenza di un accompagnatore per tutti i partecipanti non autosufficienti e si invitano tutte le persone di buona volontà, che a vario titolo possano contribuire alla buona riuscita di questo momento.