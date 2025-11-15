[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia Vox Feminae: le donne fanno rumore

Parole, musica e coraggio contro la violenza di genere

Manfredonia, 22 e 25 novembre 2025 due giornate per ascoltare, riflettere e agire.Manfredonia si prepara ad accogliere due appuntamenti di forte valore civile e culturale nell’ambito del progetto “Vox Feminae – Le donne fanno rumore”, promosso da La Traccia Nascosta A.P.S. con il contributo dell’Avviso “FUTURA. La Puglia per la Parità – 3ª edizione” – in partenariato con: ProLco di Manfredonia, PASER, Impegno Donna di Foggia e patrocinato dal Comune di Manfredonia, con la collaborazione dell’istituto I.I.S.S. Toniolo di Manfredonia.E l’importante contributo del coordinamento “Donna Vita Libertà” di Manfredonia che si batte per i diritti delle donne, organizza eventi come cortei e incontri per sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche come la violenza di genere.

Un progetto che intreccia parole, musica e partecipazione degli student* di tutti gli Istituti Superiori di Manfredonia per restituire spazio e forza alla voce delle donne, promuovendo una nuova cultura della parità attraverso la narrazione, l’arte e il dialogo tra generazioni.TALK – Le parole che ci servono

Sabato 22 novembre 2025

Ore 10:00

Auditorium I.I.S.S. Toniolo di ManfredoniaUn incontro tenuto all’interno dell’istituto per essere più vicino alle nuove generazioni, dedicato al potere delle parole e alla loro capacità di costruire o distruggere significati. Il talk proporrà una riflessione aperta su linguaggio, identità e rappresentazione femminile nei media, nella cultura e nella società contemporanea.

Un’occasione per restituire dignità alla parola e per rimettere al centro la consapevolezza femminile come strumento di trasformazione sociale.

SPETTACOLO – L’ARTE DI ROMPERE IL SILENZIO

Musica danza e Arte contro la Violenza sulle DonneMartedì 25 novembre 2025

Ore 20:00

Teatro Piazzetta Mercato di ManfredoniaNella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Vox Feminae si chiude con un grande spettacolo corale realizzato da ragazze e ragazzi degli Istituti Superiori di Manfredonia, in collaborazione con docenti, associazioni e operatori culturali del territorio. Uno spazio di libertà e partecipazione, dove musica, danza e parola si fondono per raccontare esperienze, emozioni e desideri di cambiamento.

Un evento costruito insieme ai giovani per dire NO alla violenza e SÌ alla cultura del rispetto.RaccontaMi – Per chi non ha potuto. Per chi ha ancora paura. Daremo VOCE a storie, racconti, frasi, pensieri.Prima del grande evento, Vox Feminae invita la cittadinanza a partecipare alla call RaccontaMi, un’azione collettiva di raccolta di storie, lettere, poesie e testimonianze che parlano di donne, libertà, sogni e resilienza. Ciascun racconto, anonimo o firmato, verrà inviato alla mail in locandina e dopo la selezione diventerà parte integrante della comunicazione dell’allestimento urbano e del reading performativo gli eventi principali.

Un progetto, una comunità. Vox Feminae è più di un evento: è un percorso culturale e partecipativo che trasforma la narrazione in azione civica. Attraverso laboratori, testimonianze e incontri pubblici, il progetto mette in rete scuole, associazioni, enti e cittadini, dimostrando che la cultura può essere strumento di emancipazione, ascolto e coesione sociale.N.B: Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info e aggiornamenti sui canali ufficiali de La Traccia Nascosta A.P.S.

Mail associazione: latraccianascosta@gmail.com

Mail RaccontaMI: raccontami.voxfeminae@gmail.com