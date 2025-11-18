Eventi Manfredonia

A Manfredonia un incontro sul presepe

Il presepe un messaggio che parla ancora oggi. A Manfredonia un incontro speciale per riscoprirne il significato attraverso lo sguardo di San Francesco d’Assisi. L’attualità del presepe in San Francesco d’Assisi Con il Prof. Michele Illiceto filosofo e docente.

5 dicembre 2025 Ore 18:00 Sala “Mons. Vailati” – Via Arcivescovado

Un viaggio tra spiritualità storia e tradizione per comprendere perché il presepe continua a parlare al cuore di tutti. Ingresso libero. Vi aspettiamo!

