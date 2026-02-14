[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia un incontro pubblico sulla separazione delle carriere dei magistrati

Ieri sera, il Rotary Club Manfredonia e lo Yachting Club Marina del Gargano hanno promosso un incontro pubblico sulla separazione delle carriere dei magistrati, in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Una serata intensa e partecipata, durante la quale abbiamo voluto offrire ai cittadini uno spazio di informazione chiara e pluralista, ascoltando con rispetto e pari dignità le ragioni del Sì e quelle del No.

Ringraziamo gli illustri relatori:

il dott. Antonio Diella per il Comitato del No

l’avv. Giulio Treggiari, per il Comitato del Sì e il moderatore, prof. Giandomenico Salcuni, che con competenza e grande capacità di sintesi ha aiutato tutti a comprendere meglio un tema complesso e centrale per la nostra democrazia.

L’obiettivo non era convincere, ma informare. Capire prima di schierarsi. Capire prima di decidere.

I due Club e i Presidenti ing. Raffaele Fatone e dott. Pasquale Frattarolo ringraziano tutti gli intervenuti per l’attenzione, la partecipazione e il clima di confronto civile che ha caratterizzato l’intera serata.

Raffaele Fatone – Presidente Rotary Club Manfredonia