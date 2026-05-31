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“Stele Daunie: la storia di un popolo”: a Manfredonia un incontro-dibattito sul futuro del patrimonio culturale

A Manfredonia un grande incontro-dibattito per riscoprire le radici della Capitanata e

progettarne il futuro turistico e culturale.



Un viaggio affascinante alla scoperta delle origini del territorio dauno, sospeso tra il rigore della

memoria storica e le più moderne prospettive di valorizzazione economica e turistica.

Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 10:30, la prestigiosa cornice della Sede ITS (Sez.

Manfredonia), situata in Via Coppa Santa n. 19, ospiterà l’atteso incontro-dibattito dal titolo: “Stele

Daunie: la storia di un popolo. Identità e futuro del patrimonio culturale”.

L’evento, guidato dal forte claim espressivo “Scopri, impara, valorizza, tramanda”, nasce dalla

sinergia e dall’impegno congiunto delle Associazioni “Archeoclub APS – Sez. Siponto-Monte

Sant’Angelo” e “Touring Club Italiano – Territorio di Foggia”. L’iniziativa gode del patrocinio

istituzionale del Comune di Manfredonia e vede la partecipazione attiva di un’importante rete di

partner scientifici, territoriali e del terzo settore, uniti nella tutela del patrimonio archeologico locale.

Il Programma e i Relatori



L’incontro si aprirà con i Saluti Istituzionali del Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, a

testimonianza della centralità dell’evento per l’agenda culturale della città.

I lavori saranno presieduti e coordinati dal Prof. Federico Massimo Ceschin, docente e

Presidente Nazionale di SIMTUR (Società Italiana Professionisti della Mobilità Dolce e del Turismo

Sostenibile), che guiderà il panel verso una riflessione sulla sostenibilità e sull’integrazione dei beni

culturali nei circuiti turistici moderni.



L’introduzione al tema sarà curata da due figure chiave dell’associazionismo locale:

 Michela D’Onofrio, Console e Presidente del “Touring Club Italiano – Territorio di Foggia”.

 Angela Quitadamo, Presidente dell’“Archeoclub APS – Sez. Siponto-Monte Sant’Angelo”.

Il momento centrale di approfondimento scientifico sarà affidato alla relazione magistrale della

Prof.ssa Maria Luisa Nava, docente presso la prestigiosa Scuola di Specializzazione in

Archeologia delle “Università Suor Orsola Benincasa e Luigi Vanvitelli” di Napoli. La Prof.ssa Nava,

tra le massime esperte mondiali della civiltà daunia, guiderà il pubblico nella decodifica dei

linguaggi iconografici e dei rituali impressi sulle celebri sculture in pietra calcarea.

Il valore del convegno è accresciuto dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva di un ricco

parterre di organizzazioni che operano sul territorio:

Centro Cultura del Mare A.P.S. E.T.S. (Manfredonia): Per la valorizzazione del legame

indissolubile tra la civiltà daunia, il mare e la costa garganica.

Daunia TuR A.P.S.: Associazione di promozione sociale fondamentale per il turismo attivo,

l’accoglienza e l’escursionismo culturale nel territorio.

ITST Academy (ITS Academy della Puglia per il Turismo, i Beni e le Attività Culturali ed

Artistiche): Hub formativo che ospita l’evento, focalizzato sulle nuove competenze digitali e

manageriali applicate al turismo.

AICS (Associazione Italiana Cultura Sport – Comitato Provinciale Ambiente): A testimonianza

del legame tra cultura, sostenibilità ambientale e promozione sociale.



Casa Manfredi: struttura ricettiva extralberghiera situata nel cuore di Manfredonia, attiva come

partner logistico o di ospitalità per iniziative culturali legate alla valorizzazione del territorio.

A seguito delle relazioni principali, l’evento lascerà ampio spazio al format dell’Incontro-Dibattito.

Sono già programmati e confermati gli interventi dei Docenti e degli Studenti dell’“ITS Turismo” di

Manfredonia, figure simbolo di una gioventù che si candida a diventare custode e promotrice in

prima persona del patrimonio ereditato.



L’invito al confronto è esteso a tutta la cittadinanza, agli operatori turistici, alle guide e agli

appassionati.



Nota per i partecipanti: Gli interessati a prendere la parola durante il dibattito sono invitati a

compilare e consegnare la richiesta di intervento direttamente ai responsabili dell’organizzazione

prima dell’inizio ufficiale dell’evento. Per garantire il massimo pluralismo e consentire a tutti di

esprimersi, ciascun intervento programmato dovrà avere una durata massima di 5 minuti e si

seguirà rigorosamente l’ordine cronologico di richiesta.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.