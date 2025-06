[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A MANFREDONIA “POETICAMENTE ABITO LA TERRA”: ANTEPRIMA DELLA NOTTE BIANCA DELLA POESIA

Un omaggio alla poesia, al teatro e alla figura di Cristanziano Serricchio animerà Manfredonia sabato 14 giugno con l’iniziativa “Poeticamente abito la terra”, anteprima della Notte Bianca della Poesia.

L’evento, promosso dal Centro Studi Cristanziano Serricchio, dal Comune di Manfredonia e dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, offrirà un doppio appuntamento dedicato a chi ama la parola e il pensiero poetico.

Alle ore 18.00, nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico, si terrà un seminario dedicato alla poesia e al teatro di Cristanziano Serricchio, a cura di Ettore Catalano, Professore Emerito di Letteratura Italiana presso l’Università del Salento, e Rossella Palmieri, Professoressa Ordinaria di Letteratura Italiana all’Università di Foggia. Il seminario sarà introdotto dai saluti di Raffaela La Torre, Nicola De Matteo e Gianni A. Palumbo.

La serata proseguirà alle ore 19.30 presso la Chiesa di Santa Chiara con un coinvolgente reading di poesie, che vedrà la partecipazione di: Fausta Altavilla, Onofrio Arpino, Antonio De Michele, Maria Antonella D’Agostino, Lucia Diomede, Maria Pia Latorre, Raffaela La Torre, Michela Lombardi, Anna Santoliquido, Elisabetta Stragapede.

Nel corso del reading saranno letti anche testi di Cristanziano Serricchio a cura di Antonio Del Nobile e Vittorio Tricarico.

Condurranno la serata Rossella Angellillis e Gianni A. Palumbo, con un intermezzo musicale a cura dell’Accademia San Lorenzo, che arricchirà ulteriormente l’esperienza poetica.

L’Amministrazione esprime grande apprezzamento per questo appuntamento, che rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare il patrimonio letterario locale e promuovere la cultura come linguaggio universale di incontro e riflessione. “Supportare eventi come questo significa rafforzare la nostra identità culturale e offrire alla cittadinanza e ai visitatori momenti di bellezza e di condivisione”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

L’amministrazione di Manfredonia, il Centro Studi Cristanziano Serricchio e l’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo invitano tutti a partecipare numerosi a questa serata di poesia, arte e memoria.