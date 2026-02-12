CarnevaleManfredonia

A Manfredonia per il giovedì grasso festa nel Servizio di Vaccinazioni dell’ambulatorio

Redazione12 Febbraio 2026
A Carnevale ogni bimbo lo sa, che un bel sorriso qui troverà.

🎉Coriandoli, palloncini colorati, musica e due ospiti speciali – Spiderman e Capitan Bing Pirata – pronti a regalare abbracci e sorrisi.

💉L’ambulatorio del Servizio di Vaccinazioni (SISP) di Manfredonia oggi, in occasione del giovedì grasso, ha accolto bambini e genitori, diventando un luogo di festa per accompagnare i più piccoli alla vaccinazione.

🎈Un momento importante, un gesto di cura e di amore. Tra un palloncino e una foto ricordo, ogni bambino ha portato a casa un cerottino colorato e un’esperienza positiva.

🧑‍❤️‍💋‍🧑Proteggere è un atto d’amore e farlo con un sorriso… è ancora più bello.

