[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Manfredonia per il giovedì grasso festa nel Servizio di Vaccinazioni dell’ambulatorio

A Carnevale ogni bimbo lo sa, che un bel sorriso qui troverà.

Coriandoli, palloncini colorati, musica e due ospiti speciali – Spiderman e Capitan Bing Pirata – pronti a regalare abbracci e sorrisi.

L’ambulatorio del Servizio di Vaccinazioni (SISP) di Manfredonia oggi, in occasione del giovedì grasso, ha accolto bambini e genitori, diventando un luogo di festa per accompagnare i più piccoli alla vaccinazione.

Un momento importante, un gesto di cura e di amore. Tra un palloncino e una foto ricordo, ogni bambino ha portato a casa un cerottino colorato e un’esperienza positiva.

🧑‍❤️‍💋‍🧑Proteggere è un atto d’amore e farlo con un sorriso… è ancora più bello.