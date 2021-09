A Manfredonia nasce l’accademia per autisti: corsi di formazione gratuita con assunzione a tempo indeterminato

L’azienda Re Manfredi, leader nel settore dei trasporti in Italia da oltre 20 anni, cerca nuovi autisti per i suoi autobus e ha deciso di farlo in modo innovativo, ovvero formando il personale che poi andrà ad assumere. “Non è semplice oggi trovare autisti qualificati – spiega Pio Antonio Gramazio, direttore tecnico della Re Manfredi – La nostra professionalità, coniugata all’attenzione e alla passione che ci mettiamo nel nostro lavoro, ci ha permesso di farci apprezzare in numerose regioni da nord a sud della penisola. Ci siamo però accorti che c’è carenza di autisti e questo ci ha fatto decidere di provvedere personalmente alla formazione del personale da inserire nel nostro organico”.

Ecco dunque nascere un progetto formativo gratuito denominato “Re Manfredi Driving Academy”, finalizzato a ricercare e selezionare giovani di età compresa tra i 22 ed i 29 anni da avviare alla professione di conducente di mezzi per il trasporto delle persone.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso il conseguimento della patenti di guida di categoria D con CQC a carico dell’azienda presso un’autoscuola convenzionata di Manfredonia, contestualmente ad un percorso di formazione specifica di 6 mesi presso la Re Manfredi al termine dei quali saranno assunti a tempo indeterminato un minimo di 10 autisti disposti a lavorare anche fuori regione.

Il corso è rivolto a uomini e donne in possesso del diploma di scuola superiore e di patente di guida di categoria B da almeno 6 mesi al momento di presentazione della candidatura, con i requisiti di idoneità psicofisica alla guida dei veicoli e che non siano stati rinviati a giudizio o non abbiano riportato condanne penali per reati commessi in violazione alle disposizioni del Codice della Strada.

“Qualora ci fossero candidati già in possesso di patenti superiori alla B, viene meno il vincolo dell’età e saranno avviati ad un percorso formativo più breve – aggiunge Gramazio – E se hanno anche la CQCD, siamo disponibili a valutarne l’assunzione immediata”.

Per poter essere ammessi alle selezioni per partecipare alla Re Manfredi Driving Academy, i candidati devono inviare una email entro il 30 settembre 2021 all’indirizzo selezionepersonale@remanfredi.net allegando: patente di guida posseduta, carta di identità, codice fiscale e curriculum vitae. Eventuali informazioni si potranno richiedere allo stesso indirizzo email.

Una commissione istituita in seno al Consorzio Re Manfredi avrà il compito di valutare le domande di candidatura pervenute al fine di valutare la partecipazione al progetto, previo colloquio.

Il costo della patente D e CQC nonché del corso formativo finalizzato all’assunzione da parte della Re Manfredi sarà a totale carico dell’azienda. “L’auspicio è di poter dare un’opportunità a tanti giovani che hanno voglia di fare un lavoro coinvolgente ed interessante e che potranno crescere insieme a noi”.

