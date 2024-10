A Manfredonia l’Apulia University Village per l’orientamento universitario

La formazione scolastica e professionale è il primo step da affrontare per intraprendere una consapevole e fruttuosa ricerca del proprio ruolo nel mondo del lavoro e dell’impresa.

È il motivo per cui l’Amministrazione Comunale si è impegnata per far si che che faccia tappa anche a Manfredonia il tour itinerante in barca a vela di orientamento, organizzato dalla Regione Puglia, nei giorni antecedenti lo svolgimento dell’edizione pugliese della Fiera Didacta Italia: l’evento più importante sull’innovazione del mondo della scuola.

Martedì 15 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, il porto turistico Marina del Gargano diventerà la sede dell’Apulia University Village, al cui interno gli studenti potranno avere le informazioni sui servizi e le opportunità offerte dal sistema universitario pugliese e conoscere le facilitazioni garantite dall’Agenzia regionale per il Diritto allo studio.

L’espansione e lo sviluppo del sistema produttivo locale sono anche la diretta conseguenza del fruttuoso impiego delle qualità, competenze ed energie delle ragazze e dei ragazzi che s’impegneranno negli studi universitari – commenta l’assessore alle Attività produttive Matteo Gentile – Coerentemente, abbiamo deciso di partecipare alla promozione del sistema universitario pugliese, a partire dall’Università di Foggia, dalla cui espansione e innovazione dipende anche la riduzione dell’emigrazione giovanile già nella fase degli studi universitari, premessa alla crescente fuga del nostro capitale umano”.

“Abbiamo invitato gli istituti superiori della città a diventare parte attiva della Fiera Didacta Italia – Edizione Puglia, promuovendo e favorendo la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi che frequentano il 4° e il 5° anno della scuola secondaria di 2^grado, all’Apulia University Village – aggiunge l’assessora alla pubblica istruzione Cecilia Simone – convinti che sia utile avviare per tempo il percorso di orientamento che condurrà alla scelta universitaria. Si tratta di scelte che definiranno il futuro di chi dovrà intraprendere un nuovo percorso di formazione ed è importante che siano ponderate e basate su informazioni dettagliate e corrette. Inoltre studentesse e studenti, con il team di docenti che li affiancheranno, avranno modo di essere informati delle numerose opportunità professionali da cui essere stimolati e ispirati, e di acquisire elementi utili garantiti dal diritto di accesso agli studi.