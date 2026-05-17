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A Manfredonia la cerimonia di inaugurazione del nuovo defibrillatore

Si è svolta questa mattina, in Piazza del Popolo, la cerimonia di inaugurazione del nuovo defibrillatore donato alla comunità di Manfredonia grazie alla preziosa collaborazione di AVIS.

Un momento importante di sensibilizzazione e attenzione verso la salute pubblica, che testimonia quanto la prevenzione e la tempestività possano fare la differenza nel salvare vite umane.

🗣️ Il Presidente dell’AVIS, Umberto Brigida, ha dichiarato:

“Donare un defibrillatore significa donare una possibilità in più di vita. AVIS continua il proprio impegno non solo nella promozione della donazione del sangue, ma anche nella diffusione della cultura della prevenzione e della solidarietà. Siamo orgogliosi di poter offrire alla città di Manfredonia uno strumento utile all’intera comunità.”

🗣️ Il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha dichiarato:

“Questa inaugurazione rappresenta un importante gesto di responsabilità collettiva. Ringrazio AVIS e il Presidente Umberto Brigida per la sensibilità dimostrata verso la nostra città. Investire nella sicurezza e nella salute dei cittadini significa costruire una comunità più attenta, preparata e solidale.”

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio ringraziamento ad AVIS per il significativo contributo e a tutti i cittadini che hanno partecipato a questo importante momento dedicato alla tutela della vita e al bene comune.