A Foggia una masterclass con Gabriele Bonci, star di “Pizza Hero”

Il re della pizza al taglio per la prima volta in Capitanata con corsi aperti a professionisti e principianti

Rinviata a settembre scorso a causa delle pesanti restrizioni anti Covid, sarà riproposta a inizio luglio l’attesissima masterclass con “il re della pizza al taglio” Gabriele Bonci. Il celebre pizzaiolo, per la prima volta in Capitanata, sarà docente a Foggia in due giornate intense, una dedicata ai principianti e l’altra ai professionisti.

Il corso, a numero limitato di partecipanti ma con posti ancora disponibili, è organizzato dal noto pizzaiolo Giangi De Masi, con esperienze importanti anche in contesti nazionali come il Festival di Sanremo e il Festival del Cinema di Venezia, in collaborazione con Panniello Consulenze Gastronomiche.



Personaggio televisivo di successo, con la partecipazione fissa a “La prova del cuoco” e poi con un suo programma, il seguitissimo “Pizza Hero”, Bonci vanta tre punti vendita a Roma, quindi in Toscana e diversi negozi negli Stati Uniti, tra cui, due a Chicago, uno a New Orleans e un altro a Miami.

La pizza in teglia, cibo semplice e popolare, nelle mani di “re Bonci” si trasforma grazie alla continua ricerca di farine e prodotti di altissima qualità. A Roma, patria della pizza bassa e croccante, lui ne propone una alta, alveolata, con ingredienti nobili (farine macinate a pietra, pomodoro coltivato da piccoli agricoltori, mozzarella e formaggi da animali allevati allo stato brado). Da qui la sua affermazione.



“I professionisti partecipanti alla masterclass potranno apprendere dal vivo i segreti della pizza in teglia del grande maestro – dichiara De Masi – dalla preparazione dell’impasto e alla cottura, passando per la filosofia di questo geniale pizzaiolo che ha conquistato l’Italia e l’America. Poi abbiamo pensato anche a delle lezioni per casalinghe e amatori. Durante il lockdown in tante case è stata preparata la pizza e su internet spopolavano i tutorial, condotti anche da me con grande successo e partecipazione. Abbiamo notato che quella curiosità e voglia di apprendere è rimasta viva, così abbiamo pensato di andare incontro alla richiesta di tante persone di creare pizze ancora più ricche di sapore”.

Domenica 4 luglio si terrà il corso per principianti in cui è previsto l’approccio base per preparare pane e pizze in casa, quindi si apprenderà come gestire le temperature del forno e la cottura.

Il giorno successivo, 5 luglio saranno i professionisti a potersi perfezionare con Bonci sulla scelta farine, sulla gestione di impasti diretti e indiretti, del forno e del lievito madre. La parte tecnica si completa con la conoscenza della pizza in teglia romana e la gestione di topping classici e gourmet.

I corsi si svolgeranno al laboratorio di Cianfano Arredamenti (zona Villaggio Artigiani) dalle 9 alle 18, pranzo incluso. Per informazioni e iscrizioni: 389-7991659.