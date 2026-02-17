[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Foggia hanno rubato la cuccia di un cane

Alla vergogna non c’è mai limite!

Questa notte è stata rubata la cuccia al piccolo Biondo, il cagnolino che da tempo bazzica per le Vie della Macchia Gialla a Foggia. Da segnalazione è stata vista verso le 21.30 una panda bianca con una signora e due ragazzi caricare la cuccia. Ho provato nel tempo cosa si prova ad alzarsi e non trovare casine che servono a quei piccoli sfortunati. Ora mi rivolgo alla signora…se così vogliamo definirla….

Senta io mi auguro che quei due ragazzi non siano suoi figli!



Sa perché? Perché avere una mamma come lei è davvero una sconfitta per un figlio!

Ora capisco perché tanti ragazzi sono al limite dell’umanità!



Mi auguro che lei possa leggere questo post e si metta una mano sulla coscienza e si chiuda in bagno per ore a piangere e a sputarsi in faccia.

Anna Rita Melfitani