A Foggia 2.223 atleti provenienti da 139 città per il campionato italiano di corsa su strada

Partiti dal centro cittadino, i partecipanti hanno attraversato la città coprendo una distanza di 10 chilometri. Al termine della gara, vinta da OLIVIER IRABARUTA per gli uomini e Francesca Durante per le donne, si sono svolte le premiazioni all’interno della villa comunale. Presenti la sindaca Maria Aida Episcopo, gli assessori Domenico Di Molfetta, Lorenzo Frattarolo, Daniela Patano e il consigliere comunale Francesco De Vito.

Runford è un appuntamento significativo per la nostra comunità. Lo sport è portatore di valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà, l’amicizia e il fair play. Sono questi i principi che vogliamo trasmettere e sostenere in ogni età della vita” ha commentato la sindaca Episcopo.

“Questa manifestazione, fortemente voluta dalla Federazione e dall’Amministrazione – ha dichiarato Di Molfetta -, rappresenta un importante momento di sport, aggregazione e promozione territoriale. Ospitare un campionato italiano qui a Foggia è motivo di orgoglio e un’opportunità concreta per valorizzare il nostro territorio. Grazie a tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento die questa gara”. L’Amministrazione comunale di Foggia ringrazia tutti i partecipanti e le delegazioni giunte da ogni parte d’Italia, rinnovando l’impegno a sostenere e promuovere iniziative che valorizzino lo sport e il territorio