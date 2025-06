[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Deliceto parte il servizio di vigilanza privata dei beni comunali

Avrà il compito di vigilare su spazi e ed eventi pubblici, con segnalazioni alle Forze dell’Ordine

Più sicurezza per parchi, aree verdi, edifici comunali, scuole e centri sportivi DELICETO (Fg) – Dalla notte di oggi, venerdì 20 giugno, in via sperimentale partirà il servizio di vigilanza privata dei beni comunali di Deliceto. Avrà il compito di pattugliare tutti i beni di proprietà comunale quali parchi, aree verdi pubbliche, edifici comunali, scuole, centri sportivi.

Si occuperà inoltre della vigilanza fissa sugli eventi e di segnalare alle autorità competenti, con particolare riferimento a Polizia Locale e Carabinieri, eventuali comportamenti anomali o situazioni da monitorare. A darne notizia, attraverso una nota, sono il sindaco Pasquale Bizzarro e Francesco Pio Di Flumeri, consigliere comunale delegato alla Sicurezza.

“Il servizio di vigilanza privata potrà essere un prezioso e utile sostegno alle Forze dell’Ordine che svolgono un lavoro meritorio e insostituibile sul nostro vasto territorio comunale”, spiega Di Flumeri. “L’auspicio è che tale servizio possa fungere da deterrente anche rispetto ai malintenzionati che, in molti casi, arrivano da fuori per commettere reati all’interno del nostro comune: furti in appartamenti, furti d’auto e altro ancora”. Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto: “Sicurezza e legalità sono fondamentali per garantire serenità alla cittadinanza. Le attività di monitoraggio, vigilanza e segnalazione possono garantire un livello più alto di prevenzione rispetto a possibili reati. Deliceto è un paese tranquillo, dove raramente accadono episodi spiacevoli. Il servizio che abbiamo attivato ha l’obiettivo di migliorare ancora il livello di vigilanza e di prevenzione a tutela di tutti”.