“A cielo e denaro”: la musica di Fabrizio De André diventa solidarietà a Manfredonia

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“A cielo e denaro”: la musica di Fabrizio De André diventa solidarietà

Domenica 18 ottobre a Manfredonia un concerto benefico promosso dai Rotary Club di Manfredonia e San Giovanni Rotondo a sostegno del progetto “Una cittadella per la vita” in India

MANFREDONIA – La grande musica d’autore incontra la solidarietà in una serata che promette di regalare emozioni, riflessioni e un importante messaggio di speranza. Domenica 18 ottobre 2026, presso il Centro Conferenze del Regio Hotel Manfredi, si terrà il concerto “A cielo e denaro – Un omaggio a De André”, iniziativa benefica promossa dal Rotary Club Manfredonia e dal Rotary Club San Giovanni Rotondo.

Un appuntamento speciale dedicato all’indimenticabile cantautore genovese Fabrizio De André, artista che ha saputo raccontare con straordinaria sensibilità gli ultimi, gli emarginati, le fragilità umane e il valore universale della dignità.

A interpretare le atmosfere e le suggestioni del suo repertorio saranno Stefano Consiglio (voce), Elena De Bellis (violino e voce) e Yuri Pippo (chitarra), protagonisti di un percorso musicale capace di restituire tutta la forza poetica e l’attualità dei messaggi contenuti nelle canzoni di De André.

Ma la serata avrà soprattutto un’importante finalità solidale.

Il concerto è infatti organizzato a sostegno del progetto “Una cittadella per la vita”, finalizzato alla realizzazione di un presidio ospedaliero di primo soccorso materno-infantile a Thakkellapadu, in India.

Un’iniziativa che pone al centro la tutela della vita, la salute delle madri e dei bambini e il diritto all’assistenza sanitaria, trasformando la partecipazione a un evento culturale in un gesto concreto di vicinanza verso le comunità più vulnerabili.

È proprio in questo incontro tra arte e impegno umanitario che si esprime il significato più profondo della manifestazione: la musica come linguaggio universale, capace di unire persone e sensibilità diverse intorno a un obiettivo comune.

La scelta di rendere omaggio a Fabrizio De André assume, in questo contesto, un valore particolarmente significativo. Le sue canzoni, attraversate da una profonda attenzione verso la condizione umana e le ingiustizie sociali, diventano idealmente il filo conduttore di una serata in cui cultura, partecipazione e solidarietà si intrecciano.

Con questa iniziativa, i Rotary Club di Manfredonia e San Giovanni Rotondo rinnovano il proprio impegno al servizio della collettività, promuovendo un progetto che supera i confini territoriali e testimonia come anche un evento musicale possa contribuire a costruire opportunità di cura e speranza.

L’appuntamento è per domenica 18 ottobre 2026, presso il Centro Conferenze del Regio Hotel Manfredi di Manfredonia, con ingresso alle ore 18:00 e inizio del concerto alle ore 18:30.

Un’occasione per riscoprire la bellezza senza tempo della musica di De André e, soprattutto, per dare voce a un messaggio di solidarietà che arriva fino all’India.

Per informazioni: 336 277153