A Carpino la giornata dello sport. Anita Olivieri madrina dell’evento

TUTTO PRONTO PER LA GIORNATA “CARPINO È SPORT”. ANITA OLIVIERI, CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 2024, SARÀ LA MADRINA DELL’EVENTO !

Sabato 22 giugno, a Carpino, si celebrerà “Carpino è Sport”, la giornata sportiva organizzata dalla asd Fitness Planet, con il patrocinio del Comune di Carpino e Regione Puglia; e la collaborazione di Pro Loco Carpino, UISP Manfredonia-Foggia, asd Gargano Accademy, Carpino Tennis Accademy e The Airon Age Federation. Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport con amore, determinazione e tanta passione, attraverso le diverse discipline.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport, che è anche cultura, strumento di inclusione, opportunità di crescita sana e di confronto. Lo sport, dunque, come strumento cruciale per il buon funzionamento delle comunità come Carpino. L’importanza di sostenere e promuovere le varie discipline sportive, promuovendo l’integrazione sociale, è il motivo che ha spinto Michele e Antonietta della Fitness Planet ad organizzare una giornata ricca di tante attività con ospiti, atleti e associazioni provenienti da ogni parte d’Italia.

“C’è grande attesa – ha commentato la Presidente della Fitness Planet Antonietta Vaira – e questo rende tutti davvero orgogliosi. Saranno necessari ancora alcuni giorni per essere operativi, ma tutto è pronto. Abbiamo lavorato intensamente per creare un evento che sarà una fusione perfetta di sport e spettacolo, oltre che un’ottima occasione di preparazione atletica per tutti gli atleti che gareggeranno. Non vediamo l’ora”

E’ la showgirl romana ANITA OLIVIERI, influencer ed ex concorrente del GF, la madrina dell’edizione 2024. Una bellissima ragazza molto dedita allo studio, e alla sua famiglia che le ha insegnato come i sacrifici siano importanti per ottenere i migliori risultati., Dopo il successo di canale 5, Anita è pronta a raggiungere Carpino.

L’ospite d’eccezione sarà la campionessa aversana di body building Jò Ponzi.

Sarà senza dubbio un sabato unico, con il giusto mix di sport, musica e divertimento. Si parte la mattina, dopo il benvenuto agli atleti, con tornei di tennis, calcio e pallavolo. Nel pomeriggio, dopo il pranzo collettivo, si continua con giochi di squadra, esercizi di ginnastica dolce, esercizi di yoga per adulti e bambini, dimostrazioni di zumba, gare di body building e premiazioni con l’ex gieffina. A seguire dj set e tanto divertimento con Alex Aguiari e Francesco Grippa.