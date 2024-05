A Carpino il nuovo campo sportivo comunale

CARPINO INAUGURERA’ IL NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE, MESSO A NUOVO E RIQUALIFICATO DOPO ANNI DI ABBANDONO

Sarà inaugurato venerdì 7 giugno, il nuovo campo sportivo di Carpino, recentemente oggetto di importanti interventi di riqualificazione. Dopo anni di totale degrado e abbandono, frutto dell’incuria e della cattiva gestione degli impianti sportivi, l’attuale Amministrazione Comunale, capeggiata dal Sindaco Rocco Di Brina, con i contributi regionali in conto capitale per interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali, ha cambiato volto al campo comunale di calcio a 11 in terra battuta dotandolo di un manto erboso.

Un accurato e professionale lavoro di restyling quello svolto dalla De Cata Sport, che si è occupata di mettere a nuovo il campo con la collaborazione del Sindaco Di Brina, il consigliere con delega allo sport Cannarozzi, il progettista e direttore dei lavori ing. Palmieri e il rup geom. Vallese. Il lavoro ha previsto la recinzione, il drenaggio, l’impianto d’irrigazione e il fondo riempitivo quale piano di posa per il nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, il tutto secondo le ultime normative CONI e LND. Adiacente al campo da calcio, anni fa, sempre dall’Amministrazione Di Brina, sono stati riqualificati altri due campi da gioco, uno da tennis ed uno da calcio a 5.

Quello del taglio del nastro è il momento più atteso dalla comunità carpinese: riapre una struttura sportiva completamente riqualificata e messa a nuovo, pronta per essere consegnata a pieno beneficio della cittadinanza. Il Sindaco Di Brina e l’intera Amministrazione, che credono fortemente nell’importanza dello sport come prezioso e strategico strumento di coesione e inclusione sociale, hanno coronato il sogno più grande: realizzare una vera e propria “cittadella dello sport”, ora realtà visibile a tutti !

Sarà “la più grande festa del calcio” promossa e organizzata dall’assessorato allo sport del Comune di Carpino. Dal 31 maggio al 2 giugno, a partire dalle ore 16.00, TORNEO DI CALCIO GIOVANILE “Gargano Cup” in collaborazione con N&D Calcio e Passione. Il 7 giugno, a partire dalle ore 15.00, CERIMONIA INAUGURALE , alla presenza delle varie autorità e dell’Assessore Regionale allo Sport – Vice Presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, con la partecipazione delle squadre di serie A – categoria pulcini di Juventus F.C. – Torino F.C – A.S. Roma e di Dirigenti Nazionali. A seguire “ZANGARDI CUP” – torneo di calcio con asd: Gargano Academy Carpino, Olympia Monte Sant’Angelo, Polisportiva Sporting Pianella, Squadra del Cuore Rodi Garganico, Sannicandro Calcio 2019.