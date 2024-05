SABATO 1 GIUGNO 2024: A CANDELA LA XXVII EDIZIONE DELLA SAGRA DELL’ASPARAGO

Sabato 1 giugno 2024 l’appuntamento è con la tradizionale SAGRA DELL’ASPARAGO, presso la Cooperativa La Croce – Farascuso, in Località Canestrello, 32, a partire dalle 20:30.

Un’occasione per celebrare questa nostra importante eccellenza eno-gastronomica e divertirsi in compagnia di Micky Sepalone e Angela Piaf e il loro ‘CantaNapoli 2.0’, la storia della canzone napoletana in un concerto moderno.

Non mancate

